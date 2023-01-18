هل سهل عيد الغطاس إجازة رسمية في الدولة؟.. سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين لمعرفة هل سيعد إجازة، وخاصة أنه من أبرز الاحتفالات الدينية المسيحية التي يلتف حولها كافة المسلمون والأقباط، كما أنه سوف يحظى باهتمام كبير من خلال الكنيسة القبطية، فهو يكون ثالث الاحتفالات الدينية بالعام، ويعد ثاني الأعياد السيدية الصغرى، وهو أحد أعياد الميلاد، ويكون ذكري معمودية “السيد المسيح عليه السلام”، بنهر الأردن على يد “القديس يوحنا المعمدان”.

هل عيد الغطاس إجازة رسمية في الدولة؟

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير هل عيد الغطاس إجازة رسمية في مصر أم لا، ومظاهر الاحتفال بعيد الغطاس.

عيد الغطاس 2023

ويكون عيد الغطاس هو من أهم الأعياد المسيحية وهو “عيد سيادي”، وله عدة الأسماء المختلفة مثل: (عيد أبيفانيا) - (عيد العماد) - (عيد المعمودية) - (عيد التغطيس).

ويعد عيد الغطاس هو من أسرار الكنيسة، وهو عيد ثابت يكون بعد عدد 12 يوم من الحلول اعيد الميلاد المجيد، وتستمر الاحتفالات بعيد الغطاس، وذلك لمدة عدد 3 أيام وتقام الصلوات بـ«اللحن الفرايحي» وستطلق عليه الكنيسة لقبب «عيد الظهور الإلهي»، وطبق العقيدة المسيحية فخلال التعميد للمسيح بنهر الأردن، قد ظهر بالأقانيم الثلاث وهي تكون الأب والابن والروح القدس.

مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس 2023

ويعتبر "عيد الغطاس" هو من الاحتفالات التي يكون لها مظاهر واضحة، حيث سيتناول الأقباط في العيد الأطعمة التي ستحتوى على كميات كبيرة من “المياه” باعتبارها رمزا للمعمودية، ويكون على رأسها القلقاس، الذي سيرمز إلى الطعام السام الذي سيطهي في الماء فيتحول لطعام مغذٍ، وهو يكون رمز لما يحدث بالمعمودية، حيث سيتطهر الشخص المسيحي من الخطيئة، وبالإضافة للقصب الذي سيرمز إلى سمو القامة الروحية.

هل عيد الغطاس إجازة رسمية؟

يحتفل جميع الأقباط بهذا العيد من أجل إحياء ذكرى معمودية “السيد المسيح” بنهر الأردن، ويحل عيد الغطاس 2023 يوم 19 يناير في كل عام، وئام الاحتفال بالعيد بمساء يوم 18 من يناير، ويطلق عليه “برامون الغطاس”، ويعد يوم عيد الغطاس هو ليس إجازة رسمية بمصر سوءا كان في القطاع الخاص أو القطاع العام أو الحكومي.