البنك الدولى يصدر تقريرًا بعنوان «أهمية الأراضى» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصدر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا بعنوان "أهمية الأراضي"، مؤكدًا أن التحدي المزايد لندرة الأراضي، الذي تفاقم بسبب النمو السكاني وآثار تغير المناخ، يهدد التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسلط التقرير الجديد للبنك الدولي بعنوان: هل يمكن لتحسين الحوكمة وإدارة ندرة الأراضي منع وقوع أزمة تلوح في الأفق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الضوء على الحوكمة وكيف يسهم ضعف أنظمتها في الاستخدام غير الكفء وغير المستدام للأراضي.

وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن إمكانية الحصول على الأراضي تشكل قيدًا شديدًا على الأفراد ومؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقترح التقرير سلسلة من الإصلاحات، منها اعتماد الشفافية في العمليات المدفوعة باعتبارات السوق لتقييم الأراضي وتحويل ملكيتها، فضلاً عن إعداد قوائم جرد كاملة لأراضي الملكية العامة وأوجه التحسين في مجال تسجيل حقوق ملكية الأراضي. وهذه خطوات ضرورية لمساندة زيادة كفاءة استخدام الأراضي وقرارات إدارتها وضمان أن تخدم الأراضي المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمالية في منطقةٍ تمثل فيها الضرائب العقارية أقل من واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وعلاوة على ذلك، يمكن للسياسات الحصيفة لإدارة الأراضي أن تحد أيضاً من أوجه عدم المساواة بين الجنسين وأن تعزز من تمكين المرأة.

وشدد التقرير الصادر عن البنك الدولي على "أهمية الأراضي" وأن الوقت قد حان لمناقشة قضايا الأراضي ومعالجتها في النقاشات التي تدور حول السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن شأن التصدي لأزمة الأراضي أن يساعد بلدان المنطقة في المضي قدماً نحو مسار نموٍ أكثر استدامة وشمولاً للجميع.