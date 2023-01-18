«نقطة ميه».. ترنيمة النشئ القبطي الأكثر شهرة وانتشارا في برامون الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببرامون عيد الغطاس.

وقالت المرنمة سعيدة بقطر، من إيبارشية أسيوط، في تصريحات خاصة، إن للغطاس ترنيمة هي الأكثر شهرة بالنسبة للأطفال فلا يوجد طفل تقريبا إلا ويعرف جيدا ترنيمة "نقطة ميه" والتي تروي قصة عماد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، إذ أن خدام التربية الكنسية يتولون مهمة تحفيظها للأطفال سنويا.

وأضافت: “نقطه ميه رايحة وجاية فى نهر الأردن وموقفتش.. فرحت لما شافت لمّه وقفت تسمع ومرجعتش.. نادى يوحنا المعمدان بالتوبة لكل إنسان.. يتعمد يبقى فرحان أصل التوبه متتاجلش”.

وجاءت كلماتها كالآتي: “وفى يوم نايمة الميه وعايمه فتحت عينها مصدقتش.. فرحت لعبت نزلت طلعت خطت نطت عملت تش.. فى الميه يسوع ابن الله والروح زى حمامه معاه.. والأب يشهد له فى سماه منظر حلو ميتفوتش المجيد”.

ويقول السنكسار الكنسي عن برامون الغطاس: في مثل هذا اليوم تقلدت جميع الكنائس المسيحية، عن الآباء القديسين معلمي الكنيسة، ان تصوم إلى الغروب وان لا تأكل إلا ما جرت العادة ان يؤكل في الأربعين المقدسة.

لأن الرسل القديسين رسموا ان يأكل المؤمنون في يومي الأربعاء والجمعة إذا اتفق فيهما عيد الميلاد أو الغطاس سائر الأطعمة المحلل أكلها في أيام الخمسين، لأنهما عيدان للرب. فلئلا يظن بنا إننا نهمون منهمكون في لذات العالم الزائلة، رسم لنا ان نتقدم هذين اليومين بالصوم في يومين عوضا عنهما لتكمل لنا الغايتان، غاية الصوم وغاية العيد. والعادة الجارية في كنيستنا القبطية، انه متي اتفق يوم البرمون في يوم السبت أو يوم الأحد. فأنهم يصومون يوم الجمعة الذي قبله، ثم يصلون علي الماء قبل نصف الليل. يغطسون، ويباركون من شاء. والسبب في إتمام ذلك قبل نصف الليل، هو خوفا من ان يفطر الأطفال بالماء. ولكي يقدسوا ويخرجوا باكرا كما رسم لهم.