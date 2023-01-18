الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

السلام ليوحنا.. اللحن الذي يميز قداس برمون الغطاس

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس المجيد.

ويحل اليوم برامون عيد الغطاس المجيد، وقال المرتل أنور مينا، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة، في تصريح خاص لـ “الدستور”، إن هناك ألحان يتميز بها قداس برامون عيد الغطاس عن أي قداس آخر، مثل لحن شيرى يؤانس، والذي يعني السلام ليوحنا المعمدان كونه أحد الرموز الأساسية في عيد الغطاس.

ويقول اللحن بحسب لغته القبطية المكتوب بها: شيرى يؤانس يسبى نيشتى أم إبروذروموس شيرى بى سينجينيس إن إممانوئيل.. روف إم إفنوتى أفئير مثرى خاروك أو يؤانس بى ريفتى أومس. جيه إممون في إنتين ثونتى"

وبحسب الترجمة العربية للحن فيقول: السلام ليوحنا السابق العظيم. السلام للكاهن نسيب عمانوئيل.. فم الله شهد لك يا يوحنا المعمدان لأنه ليس من يشبهك من مواليد النساء.

ويقول السنكسار الكنسي عن برامون الغطاس: في مثل هذا اليوم تقلدت جميع الكنائس المسيحية، عن الآباء القديسين معلمي الكنيسة، إن تصوم إلى الغروب وألا تأكل إلا ما جرت العادة أن يؤكل في الأربعين المقدسة.

 

وذلك لأن الرسل القديسين رسموا أن يأكل المؤمنون في يومي الأربعاء والجمعة إذا اتفق فيهما عيد الميلاد أو الغطاس سائر الأطعمة المحلل أكلها في أيام الخمسين، لأنهما عيدان للرب.. فلئلا يظن بنا إننا نهمون منهمكون في لذات العالم الزائلة، رسم لنا أن نتقدم هذين اليومين بالصوم في يومين عوضا عنهما لتكمل لنا الغايتان، غاية الصوم وغاية العيد. والعادة الجارية في كنيستنا القبطية، أنه متى اتفق يوم البرمون في يوم السبت أو يوم الأحد. فإنهم يصومون يوم الجمعة الذي قبله، ثم يصلون على الماء قبل نصف الليل. يغطسون، ويباركون من شاء. والسبب في إتمام ذلك قبل نصف الليل، هو خوفا من ان يفطر الأطفال بالماء. ولكي يقدسوا ويخرجوا باكرا كما رسم لهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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