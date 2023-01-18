الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل الذكاء الاصطناعي يُنهي الطلب على العنصر البشري؟… خبير معلومات يجيب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

علق المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن فكرة ما يتردد عن انتهاء على العنصر البشري باستخدام كافة الوظائف للذكاء الاصطناعي.

وقال طارق، خلال حواره على قناة DMC، اليوم الأربعاء، إن هناك ما يسمى بالنظام “GBT 3” والتحديث له هو “GBT 4”، وما نراه الآن هو 75 مليار معلومة داخل هذا النظام والحديث يحتوي على 100 تريليون معلومة جديدة، معلقًا: “تخيل لما النظامين يتكلموا قصاد بعض هيحصل حاجات كتير بين النظاميين وتحورات كثيرة لأن النظام يتغذى على نفسه”، فهو أذكى من العقل البشري في تدقيق المعلومة.

وعن تخوف البشر من الذكاء الاصطناعي.. أكد وظائف الكول سنتر ورجال الأمن خاص بالشركات والمؤسسات ولكن سيتم خلق وظائف جديدة أخرى، ومع كل ذلك لن يتغلب على العنصر البشري ما صنعناه، ولن يتغلب الذكاء الاصطناعي عن الدماغ البشري تمامًا، هو مسار محدد من البشر ولن تتجاوزه حتى الآن، معلقًا: "رأيي أنا هيقدروا يتغلبوا عليها لو سألوها أسئلة ذكية".

الذكاء الاصطناعي العنصر البشري

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