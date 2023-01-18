الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة للتأكد من الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية بحي ثان الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجرت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية بالتنسيق مع  مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الشئون البيئية، حملة تفتيش مكبرة، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين بمنطقة الشهداء.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر منها عدد ٨ محاضر خاصة بالتموين، ٥ محاضر لعدم وجود شهادة صحية، ٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد ٥ محاضر خاصة بالصحة، ٣ محاضر نظافة، ٢ محضر توصية بغلق محل تجاري، وعدد ٢ إنذار بيئة خاص بالحي.   

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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