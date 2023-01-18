منافس الزمالك.. المريخ السوداني يقترب من تدعيم صفوفه بصفقة أجنبية جديدة

اقترب نادي المريخ السوداني، من إبرام صفقة جديدة من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المريخ في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن النادي استقبل اليوم الأربعاء، صانع الألعاب البرازيلي ماتيوس كوتيلو، مشيرة إلى أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وسينضم ماتيوس كوتيلو، إلى صفوف المريخ، قادمًا من فريق فيلا نوفو، المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

ماتيوس كوتيلو بوسا، والملقب بـ «ماتيوزينيو»، يبلغ من العمر 29 عامًا، وسبق له أن خاض العديد من التجارب الاحترافية مع عدد من الأندية البرازيلية من بينها كورينثيانز، وبراجينتينو، وجراميو أوداكس، وجوفينتاد، وأتلتيكو جويانيينسي.

كما خاض اللاعب البرازيلي، تجربة مع ناديي أشتوريل برايا البرتغالي، وجواريز المكسيكي.

وسينضم ماتيوس كوتيلو، إلى قائمة أجانب المريخ، التي تضم أيضًا كل من التونسي محمد مروان سعيدي، والكولومبي بريان أونجولو، والأنجولي جوزيه ماسايا، والكاميروني أوليفر بومال، والنيجري موسيس أودو، والكونغولي إريك كامبالي، والليبيري أوجستين أوتو.

ويتواجد المريخ السوداني، رفقة الزمالك، في مجموعة واحدة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.