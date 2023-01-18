ختام امتحانات نصف العام لطلاب النقل بالبحيرة

أنهى اليوم، طلاب وتلاميذ صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي بمحافظة البحيرة، امتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي آخر أيام امتحاناتهم اليوم في مادتيّ اللغة الإنجليزية والرياضيات.

كما أدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي امتحاناتهم اليوم في مادتيّ اللغة الإنجليزية والرياضيات، وأدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي، شهد اليوم ختام امتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتيِّ العلوم والتربية الدينية، كما أنهى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان نصف العام الدراسي اليوم في مادتيِّ اللغه الانجليزيه والتربية الفنية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم طوال فترة الامتحانات اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين تفعيلًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والملاحظين لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وفي هذا الصدد، تقدم يوسف الديب، وكيل الوزارة، بتحية شكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة البحيرة، مشدداً على مراعاة الدقة والتانى فى رصد درجات الطلاب والتلاميذ فى أعمال التصحيح والرصد لضمان إعطاء كل طالب وتلميذ حقه كاملاً متمنياً دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

وفى ذات السياق انتظمت امتحانات نصف العام الدراسي اليوم لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة الفلسفة والمنطق، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم اليوم فى مادتيِّ الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الاختبار الالكتروني بنسبة ١٠٠٪ دون أي معوقات وذلك في ظل تواجد مستمر لمسؤول التطوير التكنولوجي بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة امتحاناتهم.