الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 65 طن قمامة ومخلفات بالقصاصين الجديدة في الإسماعيلية

رفع قمامة
رفع قمامة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، الأربعاء، أعمال النظافة العامة، وصيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق المركز والمدينة، حيث تم جمع ورفع 40 طن قمامة، كما تم رفع 25 طن مواد صلبة ومخلفات من المدينة والقرى التابعة للمركز.

وفيما يخص صيانة وإصلاح ورفع كفاءة الإنارة العامة، تم صيانة 11 كشافا بعزبة البغادة البحرية، وعزبة أبو رزق بقرية الشروق، كما تم زرع عمود محول محمد داود بالقرية.

وفي قرية السلام تم صيانة 9 كشافات إنارة عمومية بعزبة الكتيبة.

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