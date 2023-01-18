«إعلام الجامعة العربية المفتوحة» تناقش مشروعات تخرج طلاب «العلاقات العامة والإذاعة والتلفزيون»

د. محمد الزكري: اعتدنا من عمادة الإعلام وطلابها الأفكار المتميزة التي تناقش قضايا المجتمع

د.نايف المطيري: طلاب الإعلام مؤهلون جيداً لسوق العمل

عميدة الكلية: المشروعات تستهدف التوعية ومعالجة المشكلات الاجتماعية

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، أمس الإثنين، مشروعات تخرج طلاب قسمي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان، برعاية ودعم الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور نايف المطيري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية.

جرت فعاليات المناقشة بقاعة المسرح بالجامعة، وضمت لجنة التحكيم، الدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، المنتج هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» والفنان أحمد سلامة.

بدأت فعاليات المناقشة باستعراض طلاب قسم العلاقات العامة، حملة للتوعية ضد مرض الاكتئاب النفسي، التي تنوعت أشكالها الإنتاجية بين الإعلان والسوشيال ميديا والمطبوعات، كما قدم طلاب الإذاعة والتلفزيون فيلمًا اجتماعيًا بعنوان «بث مباشر» تدور أحداثه حول التناقض بين حياة البشر في الواقع والفضاء الافتراضي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الزكري، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، عن سعادته بمستوى أفكار المشروعات، قائلاً: اعتدنا من عمادة الإعلام وطلابها علي الأفكار المهمة التي تناقش قضايا المجتمع وأحواله، مشيدًا كذلك بحرص عمادة الكلية على إشراك الخبراء والمتخصصين والفنانين في لجان التحكيم.

وأكد الدكتور نايف المطيري، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن عمادة الإعلام حريصة على تأهيل طلابها مهنيًا وأكاديميًا بشكل متميز يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، متابعًا: ما يدلل على ذلك مستوى مشروعات التخرج التي يقدمها الطلاب في نهاية كل فصل دراسي.

وأوضحت الدكتورة نرمين خضر، عميدة الكلية، أن أهم ما يميز مشروعات الطلاب خلال هذا الفصل، تناولها لقضايا مثارة على الساحة، بل ومحاولتها تجسيد أسبابها، وطرح حلول لها، متابعة: أفضل ما يميز المشروعات أنها نجحت في إيصال رسائلها المقصودة بشكل بسيط، مختتمة: دائماً ما نوجّه الطلاب للأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع، فالمشروعات تستهدف التوعية ومعالجة المشكلات الاجتماعية.

ناقش الدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، طلاب قسم العلاقات العامة في أسباب اختيارهم لفكرة حملة الاكتئاب النفسي، وأسس تنفيذها، مشيدًا بتنوع الأشكال الإنتاجية التي تضمنتها الحملة، وكذلك نتائج الدراسات والبحوث التي أجراها الطلاب، وتأسست عليها الحملة.

وأبدى المنتج هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، إعجابه الشديد بمستوى المشروعات، وأفكارها، وجودة المعالجة والتنفيذ، مناقشاً الطلاب في الجوانب الفنية المرتبطة بالإنتاج والتصوير والإخراج، مختتمًا: «الأفكار جيدة وتمس الواقع، وتم تنفيذها بمهارة».

وعلق الفنان أحمد سلامة علي الأعمال المقدمة من حيث الفكرة والمعالجة، متطرقًا لمناقشة طلاب الإذاعة والتليفزيون في الجوانب المرتبطة بالسيناريو والإعداد والتصوير والإخراج، مبديًا كذلك إعجابه الشديد بفكرة حملة طلاب قسم العلاقات العامة، قائلاً: «إنها تتطرق لمرض العصر، وتجسد أسبابه بوضوح، بل وتحقق هدفها في التوعية».

واختتمت فعاليات المناقشة بتكريم الدكتورة نرمين خضر، أعضاء لجنة التحكيم وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لجهودهم في تحكيم مشروعات التخرج.

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم

أعضاء لجنة التحكيم