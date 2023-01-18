الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لزوج بتهمة تعذيب زوجته فى الغربية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبدالله، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 10 سنوات- غيابيًا- لاتهامه باحتجاز زوجته وتعذيبها عدة ساعات داخل إحدى غرف شقة الزوجية.

وترجع الواقعة عند استقبال المستشفى سيدة مصابة بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها بالمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص وبإجراء التحريات، تبيّن احتجاز زوج المجني عليها لها داخل غرفة بشقة الزوجية وتوثيقها والتعدي عليها لساعات طويلة، بسبب فقده شريحة محمول، وعدم علمها بمكانها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم بتعذيب المجني عليها لساعات طويلة بسبب شريحة المحمول، وبعد ساعات من حفل التعذيب قالت له المجني عليها إن الشريحة موجودة بالبلكونة، وما إن تركها المتهم لإحضارها أسرعت نحو البلكونة وقفزت من الطابق الرابع، وحدثت لها إصابات متفرقة.

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