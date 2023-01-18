اجتماع مع كولر في الأهلي لبحث ظاهرة إهدار الفرص

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على عقد اجتماع مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث في عدد من النقاط المهمة قبل مواجهة الزمالك في الدوري ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري.

وكشف مصدر مسؤول أن لجنة التخطيط أكدت أهمية مباراة القمة خاصة من الناحية الجماهيرية وضرورة الفوز بها من أجل توسيع الفارق مع الغريم التقليدي والسفر إلى المغرب بدون أي ضغوط أو مشكلات فنية.

وأضاف المصدر أن اللجنة شددت على أهمية تثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة وعلاج ظاهرة إهدار الأهداف التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة والتي أفقدت الفريق عدداً من النقاط وكيفية علاجها في المباريات المقبلة لاحتواء غضب جماهير النادي.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أيضاً ناقشت ملف السفر إلى المغرب وموعد سفر الفريق والقائمة النهائية التي استقر عليها السويسري خاصة في ظل الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.