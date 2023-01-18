محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام الامتحانات بالمدارس

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك خلال تفقده مدرسة الزهور الاعدادية بنات ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا، مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13735 طالب وطالبة بواقع 7107 طالبا و6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 67 لجنة مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثاني على التوالي في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول ٱرائهم في الامتحان بنظام البابل شيت الذي يطبق للعام الثاني على التوالي، كما حرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وأرائهم في الامتحان بشكل عام.

وأشاد محافظ بورسعيد بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحاني الجديد والتفاعل معه، موجها الطلاب والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الأجابة وعدم التوتر، وتبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد، مشيرا أن نظام البابل شيت يساعد الطالب على الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم و تفكيرهم.

جدير بالذكر، أنه بدأت صباح اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة