الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرق إندونيسيا

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة سبع درجات قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأدّى الزلزال إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة رُفع في وقت لاحق.

وكان مركز الزلزال يقع على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 48 كيلومترًا.

ولم تبلّغ السلطات على الفور عن ضحايا أو أضرار كبيرة.

وحصل الزلزال قرابة الساعة 13,06 بالتوقيت المحلي (06,06 بتوقيت جرينتش). 

وعُدّلت قوة الزلزال إلى 7,0 درجات بعدما أبلغ المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي عن قوة 7,2 درجة في وقت سابق.

 

زلزال جزر مالوكو إندونيسيا المعهد الأميركي تسونامي

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