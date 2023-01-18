زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة سبع درجات قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأدّى الزلزال إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة رُفع في وقت لاحق.

وكان مركز الزلزال يقع على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 48 كيلومترًا.

ولم تبلّغ السلطات على الفور عن ضحايا أو أضرار كبيرة.

وحصل الزلزال قرابة الساعة 13,06 بالتوقيت المحلي (06,06 بتوقيت جرينتش).

وعُدّلت قوة الزلزال إلى 7,0 درجات بعدما أبلغ المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي عن قوة 7,2 درجة في وقت سابق.