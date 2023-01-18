أول تعليق من التعليم على تأخير امتحان الشهادة الإعدادية فى بلبيس

علقت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على تأخير امتحان الشهادة الاعدادية ربع ساعة اليوم، وعدم توزيع الأوراق فى مواعيدها.

وقال محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية إنه تم تعويض الطلاب عن الوقت الفائت منهم ولم يحدث أى مشاكل.

وأضاف لـ"الدستور": الامتحانات جميعها فى الشرقية من المقرر الدراسي ولم نرصد أى شكاوى من الطلاب.

وانتظمت الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية صباح اليوم في محافظات القاهرة، أسيوط، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الأقصر، سوهاج، والسويس، وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت القادم فى محافظات الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، مطروح، قنا.