الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادي: تجربة مصر في مظلة الحماية الاجتماعية عكس دول العالم

محمد البهواشي الخبير
محمد البهواشي الخبير الاقتصادي

كشف محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، تطورات الأزمة الاقتصادية وآثارها على العالم، موضحًا الطريقة التي من الممكن أن ينجو بها المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الاقتصادية مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع، وأن الأوضاع العالمية تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، والعالم يمر بموجة تضخم غير مسبوقة و"الركود التضخمي" أصبح العقبة الأصعب.

وأكد أن العالم يشهد ارتفاعًا في تكلفة المعيشة، والمؤشرات الأولى لعام 2023 غير مطمئنة حيث سيكون أصعب من العام الماضي، لتأثر تأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار هو  تضرر سلاسل الإمداد والتوريد، سواء الغذائية أو التي تخص الوقود وما تحمله من تبعات كارتفاع وسائل الشحن والمواصلات وغيرها.

وأوضح أن مصر كان لها تجربة في مظلة الحماية الاجتماعية التي تزداد بمرور الوقت لمجابهة ارتفاع أسعار المعيشة والحد من تأثر المواطن البسيط بها، وهذا على عكس تجارب الشعوب حول العالم الذي يعاني من انخفاض تواجد السلع الأساسية في الأسواق، إلى جانب محدودية العرض وتحجيم الشراء.

وأشار إلى أنه يُتاح لكل مواطن زجاجة زيت واحدة أو كيلو سكر فقط في دول كثيرة على مستوى العالم، وخاصة الأسواق الأوروبية، موضحًا أن كل تلك الأمور تنذر وتنبه باستمرار سوء الأوضاع العالمية.

وتابع: "من الضروري على جميع الدول ترتيب سلم الأولويات حسب الاحتياجات الشخصية، موضحًا أن بداية الانفراجة من كل الأزمات العالمية وحلها تكمن في الوصول إلى طاولة الحوار بين روسيا وأوكرانيا، حتى يبدأ التعافي في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم انكسار في حدة ارتفاع أسعار الوقود الذي يعتبر المؤثر الرئيسي في ارتفاع باقي السلع الغذائية والخدمات المختلفة".

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