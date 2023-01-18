سائق يدهس شابًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

ضبطت مباحث القاهرة، الأربعاء، المتهم بدهس شاب أثناء عبور الطريق في مدينة نصر.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بوقوع مصادمة ومتوفي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لشخص متوفى (مجهول الهوية) مُلقى بنهر الطريق محل البلاغ وبه إصابات عبارة عن سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها سائق، مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.