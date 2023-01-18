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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الكتلة البرلمانية يلتقي بوكيل التعليم بالإسماعيلية لمتابعة سير الامتحانات

رئيس الكتلة البرلمانية
رئيس الكتلة البرلمانية يلتقي بوكيل التعليم بالإسماعيلية

التقى المهندس أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية بالدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار الجولات المستمرة لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية.

من جانبه، أكد عثمان على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، لافتا إلى الدور الحيوي لغرفة العمليات بالمديرية لمتابعة الطوارئ.

وانطلقت قبل قليل امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والمهنية والمكفوفين وضعاف السمع بجميع مدارس محافظة الإسماعيلية والتي تستمر من اليوم الأربعاء حتى الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣.

ويبدأ طلاب محافظة الإسماعيلية اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٣، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موجهًا على العمل بتوفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وحرص محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على تفقد عدد من لجان محافظة الإسماعيلية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من استقرار اللجان.

واطمأن "بحيري" خلال تفقده لجنة مدرسة ١٦ أكتوبر الإعداداية بنين والتي تضم ١٠ لجان فرعية بها ١٨٠ طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، على الطلاب وسير الامتحانات موجهًا مراقبي اللجان باتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات والتي تضم  ١٦ لجنة يؤدي بها الامتحانات ٢٩٠ طالبة.

كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

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