الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كنعان: القمة الأردنية المصرية الفلسطينية تردع الاحتلال الإسرائيلي

القمة الثلاثية
القمة الثلاثية

أكد أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبدالله كنعان، الأربعاء، زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 

وأضاف كنعان في بيان اليوم، أن القمة الأردنية المصرية الفلسطينية التي عقدت أمس في القاهرة تدعم فلسطين كما أنها جاءت في الوقت الذي تشكلت فيه حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو ووفق برامجها الحزبية الدينية الصهيونية وقوانينها العنصرية الجديدة التي أقرتها أخيرا.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ثوابت ومنطلقات أجمع عليها الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني إيمانا منهم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتمسكه بحقوقه الشرعية والوصاية الهاشمية على مقدساته في القدس.

وأكد كنعان، أن قمة الجهود الدبلوماسية الأردنية التي تسابق الزمن لردع الاحتلال الإسرائيلي ووقف هجمته واستفزازاته، ستقود المنطقة حتما لانتفاضة وحرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وأضاف كنعان، أن توقيت القمة المتزامن مع الحاجة العاجلة لوحدة الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية من جهة، وممارسات الاحتلال الاسرائيلي باعتراض السفير الأردني ومنعه من دخول المسجد الأقصى، وإطلاق يد المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير من جهة أخرى، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تخلت عملياً عن شعاراتها الفارغة المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحرية الأديان، لتمارس عملياً مراحل متقدمة من العنصرية وتجاهل القانون الدولي. 

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