لافروف: الدولار أصبح وسيلة لمنع الدول من التطور.. وروسيا لا تحاول استعمار العالم

أكد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، أن أوروبا فقدت استقلاليتها والناتو متحكم فيها، وأن فون دير لاين تعمل لخنق الاقتصاد الروسي.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عرضته “القاهرة الإخبارية”، أنه تمت مناقشة العقوبات التى ستفرض على روسيا، بمجلس الأمن، وأن تلك العقوبات تخالف القانون الدولي، لافتاً إلى أن سلاح العقوبات يوجه ضد أى دولة تخالف أمريكا، والدولار أصبح وسيلة لمنع الدول من التطور، وروسيا لا تحاول استعمار العالم.

الغرب لا يحترم ميثاق الأمم المتحدة

وقال وزير الخارجية الروسي، إن "حلف الناتو" يشن حربًا على روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا، مُشيرا إلى أن أمريكا تسعى لعسكرة الوضع بالمحيط الهادئ بعد أن فقدت أوروبا استقلاليتها.

وأضاف "لافروف" أن الغرب لا يحترم ميثاق الأمم المتحدة، وأن سلاح العقوبات قد يُوجه ضد أي دولة تُخالف السياسات الأمريكية، وأن نهجها في العلاقات الدولية، يعني أنه يحق لها فعل كل ما تُريد، وعلى الآخرين عدم القيام بما لا يتفق مع سياستها.

أكد وزير الخارجية الروسي، أن الاتحاد الأوروبي بالكامل يخضع للإملاءات الأمريكية، وأن العُقوبات المفروضة على موسكو نُوقشت في مجلس الأمن، وهي مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أنه بالنسبة للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، هناك أحداث لم نختلقها هددت المصالح الشرعية للحفاظ على أمن روسيا.

واتهم "لافروف" الغرب بأنه هو مَن منع أوكرانيا من إتمام المفاوضات، إذ يقول إنه لا يُمكن إجراء مفاوضات بدون كييف، وهو الذي منعها من ذلك عندما كانت مُستعدة، لافتاً إلى أن موسكو مُستعدة للنظر في أي مفاوضات جادة من الغرب بشأن أوكرانيا، ولكن لا جديد حتى الآن.