جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب فى منزله بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة عين شمس.

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "جمعة. ق" في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبيّن أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ووجود إصابات حول الرقبة، ويشتبه في أن الوفاة بسبب اسفكسيا الخنق.

وكشفت معاينة الشقة سلامة جميع منافذها وعدم وجود أي أعمال عنف، أو بعثرة في محتويات الشقة، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.