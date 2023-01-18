الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب فى منزله بعين شمس

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة عين شمس.

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "جمعة. ق" في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبيّن أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ووجود إصابات حول الرقبة، ويشتبه في أن الوفاة بسبب اسفكسيا الخنق.

وكشفت معاينة الشقة سلامة جميع منافذها وعدم وجود أي أعمال عنف، أو بعثرة في محتويات الشقة، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات شاب جثة العثور كشف غموض مأمور قسم شرطة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

«البلدى» بـ61 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الأقصر وجنوب سيناء تشاركان بمعرض «الفيتور» السياحى بإسبانيا

16 مصابًا بحادث تصادم فى الشرقية

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ120 دقيقة اليوم بخط الإسكندرية- القاهرة

مختار: تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بالدقهلية

وكيل تعليم مطروح يبحث مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية سير الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى