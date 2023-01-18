«عربية النواب» تشيد بالقمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لتحقيق السلام

رحّب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية التي عُقِدَت بقصر الاتحادية بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة العربية الأردنية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

وأشاد بتأكيد البيان على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما أشاد أباظة، في بيانه اليوم، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة وتشديد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بمطالبة القمة الثلاثية بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد القادة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.