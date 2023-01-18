الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بالنوبارية

اسعاف
اسعاف

لقى  شخص، مصرعه، منذ قليل، صدمته سيارة مسرعة، أثناء عبوره الطريق، بجوار الموقف الجديد بمدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى مدينة النوبارية يفيد بوقوع حادث سير بجوار الموقف الجديد بمدينة النوبارية، وأسفر الحادث عن عن وفاة شخص، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة "محمد.أ.س"، ٢٢ سنة، ومقيم بدائرة مركز دمنهور وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

إتخاذ الإجراءات القانونية استخراج اجراءات الإجراءات القانونية اللازمة الطري الظهر

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وائل لطفي

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