برلماني: معاش الطفل يعكس رغبة القيادة السياسية في تحسين الوضع الاجتماعي للأكثر احتياجا

أشاد النائب كمال أبو دنيا عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، بقرار وزارة التضامن بشأن صرف معاش للطفل لأول مرة في تاريخ الدولة بقيمة 350 جنيها، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمي النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، مؤكدا أنه أول مرة في مصر يتم الاهتمام بالأطفال محدودى الدخل والأكثر احتياجا، ويرجع الفضل في ذلك لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشعر دائما باحتياجات المواطن.

وقال النائب كمال أبو دنيا، إن معاش الأطفال بهذه القيمة يحدث لأول مرة فى مصر، وهى خطوة محمودة من الدولة لتوفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال، والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية اليوم، أنه من الجيد أن استهدف القرار أيضا منح معاش لأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه لطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيها لثلاثة أطفال.

ولفت النائب كمال أبو دنيا عضو مجلس النواب إلى أن إجراءات الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص المرأة والطفل، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين الوضع الاجتماعي للأطفال خاصة الذين يعيشون داخل الأسر الأكثر احتياجا، ودور الرعاية.

نص قرار وزارة التضامن الاجتماعي على صرف معاش الطفل بقيمة 350 جنيهًا للطفل الواحد، بحد أقصى 3 أطفال في الأسرة الواحدة، وحمل القرار الوزاري الصادر في 9 يناير الجاري رقم 24 لعام 2023.

وأعلنت القباج شروط معاش الطفل، والتي يجب أن تستوفى بحالة الطفل الاجتماعية، ليستحق معاش شهريًا بقيمة 350 جنيهًا، أن تتوافر فيه الشروط التالية: