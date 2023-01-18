الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم البحر الأحمر»: لا شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

لجان الشهادة الاعدادية
لجان الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن غرفة عمليات المديرية وغرفة عمليات الإدارات لم تُسجل أي مخالفات أو شكاوى خلال سير عملية الامتحانات سواء من الطلاب أو مراقبي اللجان، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير في الجدول المُعدلها، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة.

وأضاف منير لـ"الدستور" أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلغ 8531 طالبا وطالبة موزعين على 62 لجنة، مشيراً إلى أنه هناك تواصلاً دائماً بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية التربية والتعليم ورؤساء اللجان، لسرعة التدخل حال حدوث أي مشكلات أو طوارئ طوال فترة الامتحانات.

كان تفقد اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم عددًا من لجان الشهادة الإعدادية بمدينة الغردقة، لمتابعة سير الامتحانات، وانتظام الطلاب داخل اللجان وتهيئة المناخ اللازم لهم لتأدية الامتحانات ،يرافقهم كمال سليمان رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

الإعدادية الشهادة الاعدادية الدكتور هشام منير امتحانات الفصل الدراسي الأول سير الامتحانات متابعة سير الامتحانات محافظة البحر الأحمر وزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

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