الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات للمشاركة في «قمة أبوظبي»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في "قمة أبوظبي"، والتي ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسي في “قمة أبوظبي” تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف “قمة أبوظبي” إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.