الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية الجيزة» تشكر رئيس الوزراء والمشاركين في افتتاح معرض «أهلا رمضان»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

تقدّم النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الجمعية العمومية، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح معرض “أهلا رمضان” الرئيسي بمحافظة الجيزة بعد تلبية دعوة نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لافتتاح المعرض بمرافقة وزراء  التموين والصناعة والزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة وذلك فى إطار الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولى للغرف التجارية لممارسة دورها الاجتماعى فى التواصل مع المواطن بكافة المحافظات عبر المعارض السلعية التى تساهم فى توفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.

وأكد ناصر، حسن التنسيق والتعاون مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى إقامة معرض “أهلا رمضان” حيث قامت المحافظة وأجهزتها التنفيذية بتوفير جميع الاحتياجات اللوجيتسية للمعرض من أرض وكهرباء ومياه مع تلبية كل مطالب العارضين وإدارة المعرض بالإضافة إلى توفير الأماكن اللازمة لإقامة المعارض الأخرى بمدن وأحياء الجيزة. 

وأشار إلى دعم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في تذليل كل العقبات الإدارية والمالية التي تستلزم الإنفاق على إنشاء المعارض وتشجيعه الدائم للغرف التجارية على تخصيص الموازنات اللازمة لإقامة المعارض وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشاد ناصر بالدعم الكامل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمشاركة الكثيفة في معرض “أهلا رمضان” الرئيسي بالجيزة وبقية المعارض بالمحافظة حيث شاركت القابضة للصناعات الغذائية بعدد 11 شركة من شركاتها بالمعرض ما بين شركات الجملة والسكر والمطاحن والأسماك واللحوم والزيوت والعصائر وذلك برعاية مباشرة من قيادات الشركة اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس الإدارة و اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة.

ونوه ناصر إلى تكليف وزير التموين للشركات المشاركة بتكثيف  كميات السلع الغذائية بالمعرض وتخفيض أسعارها لتتناسب مع المواطن البسيط.

وقدم ناصر الشكر للسيد القصير وزير الزراعة على مشاركة الوزارة بالمعرض عبر منافذها للحوم والخضر.

ولفت إلى المشاركة المتميزة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة عبر جناح خاص لها يشمل جميع منتجاتها الغذائية بالإضافة إلى تواجد شركة وسلاسل أمان بوزارة الداخلية والتى قدمت عروضا للمواطن وصلت نسبة الخصم بها 60% وذلك عبر كراتين مخصصة باسم تحيا مصر تشمل لتر زيت وكيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وعلبة تونة بمبلغ 50 جنيها.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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