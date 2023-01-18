مجلة أمريكية: إعادة بناء وجه رمسيس الثانى ساعدنا على فهم أفضل للمصريين القدماء

كشفت مجلة "نيوزويك " الأمريكية كواليس عملية إعادة بناء وجه الملك رمسيس الثاني، وقالت بأنها تلعب دورًا مهمًا في مساعدتنا على فهم أفضل لشخصيات المصريين القدماء من الفراعنة وقوتهم وجاذبيتهم.

وأجرت المجلة حوار مع كارولين ويلكينسون، عالمة الأنثروبولوجيا الجنائية من جامعة "ليفربول جون مورس" التي شاركت في عملية إعادة بناء شكل وجه الفرعون الشهير بعد 3300 عاماً على وفاته.

وقالت كارولين ويلكينسون، إن عملية إعادة بناء الوجه تصور الوجه عند الموت ، حيث تستمر الجمجمة والوجه في التغير طوال حياة البالغين، ومع ذلك ، فنحن نعرف كيف تقدم سن الجماجم والوجه ، ومن الممكن التنبؤ بكيفية نظر الشخص إلى سن أصغر عن طريق إزالة بعض التغييرات الهيكلية والأنسجة الرخوة المرتبطة بالشيخوخة ، مثل التجاعيد وتدلي الأنف والأذنين والفكين، فقدان الأسنان.

اضافت، لا تستخدم إعادة بناء الوجه فقط لتصور وجوه الحكام الذين ماتوا منذ زمن طويل؛ كما أنه يستخدم لتحديد الأشخاص المفقودين والجثث مجهولة الهوية في تحقيقات العصر الحديث، ومن المهم أن تكون التنبؤات من هذه التقنيات دقيقة.

قال ويلكينسون: "نحن واثقون تمامًا من قدرتنا على التنبؤ بشكل الوجه من الهيكل العظمي".

إعادة بناء الوجه رمسيس الثاني



تابعت، تصوير لوجه الفرعون رمسيس الثاني بواسطة معمل الوجه، تم إنتاج الصورة باستخدام الأشعة المقطعية لبقايا مومياءه المحنطة وعملية الشيخوخة العكسية لمعرفة ما كان سيبدو عليه في أوج حياته. Face Lab في جامعة ليفربول جون مورس.

وأضافت: "لقد اختبرنا أساليبنا باستخدام التصوير المقطعي المحوسب من متبرعين أحياء وقمنا بتقييم إعادة بناء الوجه باستخدام مقارنة هندسية تظهر حوالي 70% سطح إعادة بناء الوجه بأقل من 2 ملم من الخطأ".

وتم الحفاظ على المومياوات المصرية القديمة جيدًا نسبيًا مقارنة بالجثث المتحللة في قضية قتل بارد ، مما يوفر أدلة إضافية عما قد يبدو عليه نظرائهم الأحياء.

قال ويلكينسون: "في المومياوات المصرية القديمة ، لدينا معلومات إضافية - مثل شكل الأذن ، أو التجاعيد أو نمط الشعر - يجب أن تزيد من مستوى الدقة في إعادة البناء.

أكدت أن"الجزء الصعب هو ما يأتي بعد الشكل - نسيج السطح ، الجلد، العين، ألوان الشعر - يتم تقدير هذه القوام، الألوان من خلال المناقشات مع خبراء علم المصريات على أنها المظهر الأكثر ترجيحًا، وكان الانحدار العمري أكثر الجوانب تحديًا حيث تضمن ذلك تغيير الهيكل العظمي لرمسيس الثاني ومظهر وجهه.