الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير آسيوى: توقعات بقفزة وزيادة صادرات مصر من الفواكه والخضروات 2023

صادرات مصر من الفواكه
صادرات مصر من الفواكه

قال موقع “east-fruit” الآسيوي إنه من المحتمل أن  تزيد صادرات الفواكه والخضروات من مصر بشكل كبير في عام 2023 بسبب التغيير في نهج الحكومة لإدارة العملة الوطنية.
 

مصر تزيد الصادرات 2023 

وقال الموقع الآسيوي: لقد تضاعف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام، والآن بالنسبة للمصدر للحصول على نفس المبلغ بالجنيه المصري مقابل بيع البطاطس أو الحمضيات لدولة أخرى، يمكنه خفض السعر بالدولار بمقدار النصف مقارنة بنفس التاريخ في عام 2022. ولا شك أن هذا يعطي حافزًا قويًا للتركيز على الصادرات بدلا من السوق المحلي.

 

القدرة التنافسية للسلع المصرية في الخارج

وقال التقرير: كما تعد القدرة التنافسية العالية للسلع المصرية في الأسواق الخارجية دافعًا جيدًا لتوسيع أحجام الإنتاج. بالنظر إلى الوضع غير المواتي إلى حد ما في أسواق الفاكهة والخضروات الدولية عندما انخفض الطلب على الخضار والفواكه بسبب المشاكل الاقتصادية في مختلف البلدان ، بسبب العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن هذه الميزة كبيرة.

وتعد مصر من أكبر 25 دولة مصدرة للفواكه والخضروات، وتتيح هذه الصادرات لها الحصول على عوائد بالعملة الأجنبية اللازمة لضمان استيراد الحبوب الغذائية والأعلاف. 

وتتلقى مصر حوالي ثلث إجمالي عائدات صادرات الفاكهة والخضروات من تصدير الحمضيات - البرتقال بشكل أساسي. حيث جلب هذا القطاع أكثر من 700 مليون دولار من عائدات التصدير لمصر في عام 2021. 

ويتم توفير حوالي 200 مليون دولار من شرائح العنب الطازج والفراولة المجمدة والبطاطس الطازجة القابلة للتسويق. وستتلقى مصر أيضًا عائدات تصدير كبيرة من صادرات البصل والخضروات المجمدة والفراولة الطازجة واليوسفي. يتزايد نطاق صادرات الفواكه والخضروات من مصر باستمرار ، ولديها محفظة متنوعة من العملاء في معظم المناصب.

ومن أكبر مستوردي الفواكه والخضروات من مصر هم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة. شهدت صادرات الفواكه والخضروات من مصر إلى الولايات المتحدة نموًا نشطًا مؤخرًا. وفقًا لذلك ، قد تزيد الصادرات في عام 2023 ، بشكل أساسي في تلك المناطق التي ظلت العملات المحلية فيها مستقرة ، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

اسيوي صادرات الفواكه الخضروات مصر محمد حمدى زكى إدارة العملة الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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