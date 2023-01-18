الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير لميسيا: مصر ستشهد توسعات كبيرة فى مشروعات الطاقة الشمسية 2023

مشروعات الطاقة الشمسية
مشروعات الطاقة الشمسية

قال تقرير حديث صادر عن  جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية (ميسيا)  حيث استعرض التقرير، آخر إنجازات الأسواق الكهروضوئية  والشمسية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تقرير توقعات الطاقة الشمسية 2023" : ان مصر سوف تشهد توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة الشمسية والكهروضوئية 2023 

 

مستقبل الطاقة الشمسية في مصر 

وقال التقرير الذي نشرته مجلة" pv-magazine" الألمانية ومقرها برلين: انه في مصر ، وصلت الطاقة المتجددة إلى 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول نهاية عام 2022 ،  ولكن  من المتوقع أن يدعم مخطط القياس الصافي في  مصر التوسع في الطاقة الكهروضوئية الموزعة ، لا سيما المشاريع على نطاق المرافق للاستهلاك في الموقع في قطاعات الزراعة والأسمنت والتجارة.

وقال التقرير: تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحد أعلى مستويات الطاقة  الشمسية في العالم وسلطت ميسيا الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها أسواق الطاقة الشمسية الإقليمية الرئيسية خلال العام الماضي في تقريرها الأخير ، مع نظرة على الأهداف الوطنية للطاقة الشمسية حتى عام 2030.

 

الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط 

وقال التقرير لقد أضافت الجزائر 59 ميغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في 2022 ارتفاعاً من 12 ميغاواط في 2021. وافتتحت الجزائر مصنعاً جديداً للوحدات الكهروضوئية بطاقة 200 ميغاواط سنوياً. تقوم بتصنيع وحدات PERC M3 من النوع p بمخرجات تتراوح بين 405 واط و 415 وات. هذا العام ، ستبدأ في إنتاج أحجام M10 و M12 .

 

وتواصل البحرين تشغيل مخطط القياس الصافي الخاص بها ، لكنها لا تزال بحاجة إلى تنفيذ مخطط التعريفة الغذائية (FIT) وتفويض الطاقة المتجددة للمباني الجديدة ، على النحو المبين في تشريعات الطاقة المتجددة لعام 2017.

 

ومن المتوقع أن يدخل الأردن تشريعات تخزين الطاقة في عام 2023. ولديه حاليًا 1498 ميجاوات من المشاريع الكهروضوئية التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة و 1027 ميجاوات من المنشآت الصغيرة في ظل مخططات القياس الصافي والدفع. ستبدأ في تشغيل وصلة كهربائية مع العراق في عام 2023 ، مبدئيًا بـ 150 ميجاوات من الكهرباء ، مع إمكانية توسعة السعة إلى 900 ميجاوات في المستقبل.

جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية تقرير الأسواق الكهروضوئية مشروعات الطاقة الشمسية محمد حمدى زكى توقعات الطاقة الشمسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

السكة الحديد: وصول أول جرار من صفقة تمويل قرض بنك الإعمار الأوروبى

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير والقنوات الناقلة

اليوم.. تسليم 28 أسرة سكن بديل جزيرة الوراق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-1-2023 فى مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

تفاصيل طرح التموين العيش الحر لغير حاملى البطاقات التموينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى

«خارجية» الأردن تستدعى السفير الإسرائيلى بعد منع «المجالى» من دخول الأقصى