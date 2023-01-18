تقرير لميسيا: مصر ستشهد توسعات كبيرة فى مشروعات الطاقة الشمسية 2023

قال تقرير حديث صادر عن جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية (ميسيا) حيث استعرض التقرير، آخر إنجازات الأسواق الكهروضوئية والشمسية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "تقرير توقعات الطاقة الشمسية 2023" : ان مصر سوف تشهد توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة الشمسية والكهروضوئية 2023

مستقبل الطاقة الشمسية في مصر

وقال التقرير الذي نشرته مجلة" pv-magazine" الألمانية ومقرها برلين: انه في مصر ، وصلت الطاقة المتجددة إلى 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول نهاية عام 2022 ، ولكن من المتوقع أن يدعم مخطط القياس الصافي في مصر التوسع في الطاقة الكهروضوئية الموزعة ، لا سيما المشاريع على نطاق المرافق للاستهلاك في الموقع في قطاعات الزراعة والأسمنت والتجارة.

وقال التقرير: تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحد أعلى مستويات الطاقة الشمسية في العالم وسلطت ميسيا الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها أسواق الطاقة الشمسية الإقليمية الرئيسية خلال العام الماضي في تقريرها الأخير ، مع نظرة على الأهداف الوطنية للطاقة الشمسية حتى عام 2030.

الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

وقال التقرير لقد أضافت الجزائر 59 ميغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة في 2022 ارتفاعاً من 12 ميغاواط في 2021. وافتتحت الجزائر مصنعاً جديداً للوحدات الكهروضوئية بطاقة 200 ميغاواط سنوياً. تقوم بتصنيع وحدات PERC M3 من النوع p بمخرجات تتراوح بين 405 واط و 415 وات. هذا العام ، ستبدأ في إنتاج أحجام M10 و M12 .

وتواصل البحرين تشغيل مخطط القياس الصافي الخاص بها ، لكنها لا تزال بحاجة إلى تنفيذ مخطط التعريفة الغذائية (FIT) وتفويض الطاقة المتجددة للمباني الجديدة ، على النحو المبين في تشريعات الطاقة المتجددة لعام 2017.

ومن المتوقع أن يدخل الأردن تشريعات تخزين الطاقة في عام 2023. ولديه حاليًا 1498 ميجاوات من المشاريع الكهروضوئية التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة و 1027 ميجاوات من المنشآت الصغيرة في ظل مخططات القياس الصافي والدفع. ستبدأ في تشغيل وصلة كهربائية مع العراق في عام 2023 ، مبدئيًا بـ 150 ميجاوات من الكهرباء ، مع إمكانية توسعة السعة إلى 900 ميجاوات في المستقبل.