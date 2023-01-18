الإسماعيلي يحارب الإحباط والنتائج السلبية أمام طلائع الجيش

يحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم وسجل 15 هدفا ودفاعه هو الأضعف في الدوري ودخل مرماه 21 هدفا ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والهزيمة الهزيمة في آخر مباراتين أمام المقاولون وسموحة ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 16.

على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو المركز الأخير برصيد 7 نقاط من فوز وحيد و4 تعادلات و8 هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 18 هدفا وبعد فوزه الوحيد على إنبي في الأسبوع الثامن لعب الإسماعيلي خمس مباريات جمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع البنك الأهلي والهزيمة أمام المصري والزمالك وحرس الحدود والمقاولون ويرفع الفريق شعار لا بديل عن الفوز حتى لا يتأزم موقفه بشكل أكبر مما هو عليه.

أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي ومحمد كوكو وعبد الله جمال ومحمد دسوقي وعصام صبحي ،ومحمد هاشم وباهر المحمدي وكريم عرفات ومحمد الشامي وعمر الساعي وأحمد عبد الوهاب ومحمد نصر وحسن صابر وأحمد مدبولي وعمر طارق الوحش ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وعماد حمدي ومحمد حسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وياو أنور وفراس شواط.

وشهدت القائمة غياب صالح جمعة وباسم مرسي وحمدي النقاز وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن بعد قرار ميدو بعرضهم للبيع وخوضهم تدريبات منفردة ومحمود الشبراوي لإصابته بالتهابات في الحوض.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده سيد نافع وأحمد بكر ومعهم محمود رشدي حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.