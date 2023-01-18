تعديل مواعيد مباريات مصر فى الدور الرئيسى بمونديال اليد.. والبعثة تحتج رسميا

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد عدة تعديلات على مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي.

وقررت اللجنة تعديل موعد المباراة الأولى أمام بلجيكا لتقام مساء الخميس في السابعة مساءً بدلاً من الرابعة والنصف.

كما تم تعديل موعد المباراة الثانية أمام البحرين لتقام في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل بدلاً من السابعة.

وأخيرا تم تعديل موعد مباراة مصر أمام الدنمارك لتقام في التاسعة والنصف بدلاً من الرابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل.

وأكد الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة مصر في بطولة العالم المقامة حاليا في بولندا والسويد، أن البعثة أرسلت رسميا للجنة المنظمة للبطولة تعترض على مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي بالمونديال.

وقال الأمين في تصريحات تلفزيونية: "تلقينا إخطارا بتعديل مواعيد مباريات المنتخب في الدور الرئيسي، وأرسلنا اعتراضا على هذه المواعيد وطالبنا بتعديلها".

وأضاف: "سبب الاعتراض أن الجهاز الفني وضع خطته المرتبطة بالاستعداد البيولوجي حسب المواعيد السابقة، والتعديل الجديد يؤثر على استعداداتنا وجاهزيتنا البدنية، وننتظر رد اللجنة المنظمة".

وتأهلت مصر لمنافسات الدور الرئيسي من مونديال اليد بعد تصدر مجموعتها في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بالفوز على كل من كرواتيا والمغرب وأمريكا.