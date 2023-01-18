الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القمر يعانق النجم الأحمر العملاق فى سماء مصر

القمر
القمر

من المتوقع أن يُرصد بسماء مصر والوطن العربى فجر اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، وقبل شروق الشمس، اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوب الشرقى فى مشهد مرئى بالعين المجردة. 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئا مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبا 60% المسافة إلى كوكب المشترى.

ويبعد قلب العقرب حوالى 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو فى خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون فى المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة، وهذا يؤدى إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم. 

وتابع التقرير أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع، كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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