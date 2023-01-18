الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرك عاجل من روسيا لإنهاء 21 معاهدة مع أوروبا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من المشرعين الروس، الثلاثاء، تبني قانون من شأنه إنهاء مشاركة البلاد رسميًا في 21 معاهدة وميثاقًا ذات صلة بمجلس أوروبا.

وانسحبت موسكو من هيئة حقوق الإنسان في مارس الماضي، قائلة إن الولايات المتحدة وحلفاءها استولوا عليها لخدمة أهداف سياسية غربية.

قدم بوتين رسميا مشروع قانون بشأن إنهاء المعاهدات إلى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وفقا لأحكام القانون الفيدرالي لعام 1995.

ومن بين المعاهدات الـ21 التي سيتوقف تطبيقها على روسيا ميثاق مجلس أوروبا، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

وتأسس مجلس أوروبا في عام 1949 من قبل العديد من دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز “الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وانضمت روسيا إلى المنظمة في عام 1996 وفي عام 1998 صادقت على اتفاقية حقوق الإنسان.

ومع ذلك، في فبراير 2022، صوت 42 من أصل 47 عضوا على تعليق عضوية موسكو، مستشهدين بالصراع في أوكرانيا.

وأدانت روسيا القرار “السياسي” الذي انحازت بموجبه الهيئة المحايدة اسميًا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وانسحبت من مجلس أوروبا في 15 مارس.

كما أعلنت موسكو عن أنها سترسل فقط المبلغ التناسبي لمساهمتها لعام 2022 في ميزانية مجلس أوروبا، والتي تصل إلى 5.7 مليون يورو.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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