الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المياه الأردني: البحر الميت لن يجف

البحر الميت
البحر الميت

طمأن وزير المياه والري الأردني محمد النجار على وضع البحر الميت قائلا أمام اللجنة المالية النيابية "إن البحر الميت لن يجف".

وأشار وزير المياه والري الأردني إلى أن الوزارة تعمل على صيانة مستمرة للسدود، ووصف أوضاع السدود الجنوبية العام الحالي بأنه "أفضل بكثير، والكميات بسد الوالة فاقت التوقعات حتى اللحظة، في حين أن الهطول المطري مازال متواضعا في المناطق الشمالية".

وأضاف "النجار" أن الناقل الوطني خصص له لغاية الآن بين قروض ومنح ومخصصات مالية من الموازنة نحو 2.7 مليار دينار.
 

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