الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمى الجديد غير مقبولة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة، ولا تساهم بعقد مفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي: "الروس يحاولون الترويج لرواية أنهم مهتمون بالدبلوماسية، ونحن وأوكرانيا عكس ذلك، هذا بالطبع، ليس صحيحًا".

وأشار بلينكن إلى أن المطالب الروسية بالاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد غير مقبولة، ولا تساهم بعقد مفاوضات بين موسكو وكييف.

وبدوره أكد جيمس كليفرلي، أن بلاده ستقدم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وما تحتاجه من عتاد لمواجهة روسيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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