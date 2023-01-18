الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رانيا التومى بالفوشيا فى أحدث إطلالاتها

رانيا التومى
رانيا التومى

نشرت الفنانة التونسية رانيا التومي، صورة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وبدت رانيا بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان مجسم باللون الفوشيا الفاقع مما عكس أنوثتها ومنحنيات قوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها الاشقر منسدلا ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون الوردي في الشفاه.

وخطفت الفنانة التونسية رانيا التومي، الأنظار فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، أثناء ظهورها على السجادة الحمراء مع المخرج خالد يوسف والذى يستعين بها فى عمله الجديد “سره باتع”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم فى الوطن العربى.

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