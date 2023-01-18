التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الثلاثاء، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري للاستماع إلى أبرز المطالب المتعلقة بتطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية تلبيةً لرغبات المواطنين، ورؤية الحزب فيما يخص التعاون مع الوزراة في تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة.

شدد وزير الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية فى تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم النشء والشباب، وتوافق رؤية واستراتيجية الوزارة في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

رحب الوزير بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، ومشاركة شباب الحزب في برامج ومشروعات الوزارة انطلاقاً من الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة الوزارة، مشيراً إلى دور الأحزاب السياسية فى تأهيل وتثقيف الشباب سياسياً ، وأهمية توعية الشباب بالتحديات التى تواجه الدولة والتصدى للشائعات فى إطار تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة فى هذا الشأن.

وزير الشباب يلتقى أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى

وعرض وزير الشباب والرياضة الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء التي طورتها الوزارة، والمحاور الخاصة بها ، وكيفية تلبية متطلبات واحتياجات الشباب المصري خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن بنود التعاون بين الوزارة وحزب الشعب الجمهورى، وتوقيعها للبدء في تنفيذها الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استمرار أعمال اللجنة المُشكلة من المختصين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لنهو إجراءات التسلم من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المستقيل، تمهيداً لتسليم النادي إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شئونه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادى الإسماعيلي.



وتواصل اللجنة أعمالها فى فحص المستندات المالية والإدارية

وكافة التقارير بالنادى الإسماعيلي فى خطوة يعقبها المُضي قدماً فى اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء لائحة النادى وقانون الرياضة المصرية رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.