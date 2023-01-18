19 إردبا للفدان.. أستاذ زراعة يرصد أرقام قياسية لمحصول القمح

أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أرقام قياسية لمحصول القمح، قائلا: "إن الدولة المصرية شهدت طفرة في انتاج محصول القمح حيث بلغ 19 إردب للفدان، وهو رقم قياسي".

وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن هذه الأرقام لم تأت من فراغ، لافتا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهود عظيمة خلال الآونة الأخيرة، بدأت من إرساء المشروع القومي للتقاوي، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بأنه من الضروري أن يكون لمصر قاعدة عريضة لإنتاج التقاوي المحلية، وبالتالي كان هناك اهتمام باستنباط وانتاج الأصناف المحلية.

وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد، إلى أن هذه الجهود قام بها مركز البحوث الزراعية من خلال معهد بحوث المحاصيل، بالمشاركة مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتعاون مع الجهات البحثية والمنظمات الأخرى، معقبا: "استطعنا في الآونة الأخيرة أن نسجل ما يقرب من 5 أصناف".