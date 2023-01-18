حقيقة التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى فى 2023

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مدى حقيقة التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023م، قائلا: "إن هذه التوقعات يعاد النظر فيها كل فترة، مع تطور المشهد على المستوى السياسي والذي بدوره ينعكس على الوضع الاقتصادي".

وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية exrtra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الوضع الاقتصادي العالمي في أسوأ حالاته، لافتا إلى أن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كبير للغاية.

وأوضح أن خطورة الوضع لا تنحصر في تباطؤ معدلات النمو، وإنما الدخول نحو مرحلة الركود التضخمي، وهو ما يعني فقد العديد من الوظائف، وبالتالي انخفاض مستويات الدخول، وهو ما يعني أنه سيكون هناك زيادة في معدلات الفقر على المستوى العالمي، مما سيؤثر بدوره على الطاقات الإنتاجية، كما سيؤثر على القدرة الإستهلاكية.

وأشار إلى أن كل هذه الظروف صعبة للغاية، لافتا إلى أن المنظور الإجتماعي هو الأصعب على المستوى العالمي خلال العام الحالي والقادم.