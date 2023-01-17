أستاذ هندسة طاقة يكشف جهود الدولة المصرية نحو التحول لمركز إقليمى

أوضح الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، جهود الدولة المصرية نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، قائلًا: "إنه تمت إقامة منتدى الغاز على مستوى الشرق الأوسط، وأصبح مركزًا عالميًا معترفًا به، لافتًا إلى أن الفكرة كانت في 2018، وبدأت في 2019، وتم توثيقها في 2020، وتم التنفيذ في 2021م".

وأضاف نعمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن منتدى غاز شرق المتوسط، يجمع الدول التي تنتج الغاز، والدول التي تمر من خلالها أنابيب الغاز، والدول التي تستهلك الغاز، وبالتالي يعمل على حلقة وصل بين هذه الدول، حتى لا يحدث أي مشكلة مستقبلية مثلما حدث بين روسيا وأوكرانيا في 2008 على مرور الغاز.

وأكد أن مصر تستهدف نحو 45 بئرًا خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى الإكتشاف الذي تم في دمنهور والتي تبلغ إنتاجيته حوالي 15 مليون قدم، وهو عبارة عن 355 طن غاز يوميًا جاهزة للتصدير، بما يعادل 130 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أنه في حالة تحويلها إلى طاقة، فإننا نستطيع الحصول على 15 مليون قدم مكعب يوميًا، و100 ميجا وات في الساعة.