هل تواجه دول الخليج شبح الحرب فى 2023؟.. «الباز» يجيب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عام 2023 ينبئ ببعض الاضطراب والمشاكل في الخليج، لافتًا إلى تغريدات رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، التي أعرب فيها عن عدم تفاؤله، لعدم وصول أمريكا وإيران لاتفاق نووي، لأن إسرائيل يمكن أن توجه ضربة لإيران، ويمكن أن تتحول المنطقة لقطعة من الجحيم.

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الأمور في منطقة الخليج يمكن أن تنفجر في أي لحظة، الخطر الذي يمكن تتعرض له دول الخليج بات واضحًا، لا أحد آمن في العالم، حالة الرفاهة ممكن تنتهي لو دخلوا في حرب".

وأردف، أن الخليج محتاج يتحرك بشكل أفضل، وهنا يظهر دور مصر وثقلها السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أن الكلمة المصرية لها دور كبير جدًا، حتى لا تذهب الأمور لطريق مظلم، ونتمنى أن تمر بسهولة دون مشاكل.