الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب والوثائق: منح الناشرين رقم الإيداع بعد 24 ساعة فقط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى محمد عبدالمنعم، أمين عام الاتحاد الناشرين المصريين، ونيفين التهامى، رئيس لجنة التطوير المهنى بالاتحاد، الدكتورة  نيفين موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لبحث التسهيل على الناشرين فى الحصول على أرقام إيداع الكتب خاصة خلال الفترة الحالية لقرب افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب.

أشار عبدالمنعم، فى بيان اليوم إلى أنه تم الاتفاق معها على أنه سيتم منح الناشرين رقم الإيداع بعد 24 ساعة فقط من تقديم طلب الحصول على رقم الإيداع، ووعدت رئيس دار الكتب بدراسة مشروع استخراج رقم الإيداع الكترونيًا وجارٍ إعداد الدراسة اللازمة لذلك.

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة، والتي أُجريت مؤخرًا بمقر الاتحاد، وذلك بحضور سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وبلغ عدد الحضور من أعضاء الاتحاد في الانتخابات 247 عضوًا، فيما أدلى 246 عضوًا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 240 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 6 أصوات.

وفاز في الانتخابات كل من: نيفين تهامي مدير دار كيان للنشر والتوزيع، محمد كامل شطا مدير مؤسسة طيبة، محمد عبدالمنعم مدير دار سما للنشر، عبدالمنعم كامل مدير دار الجامعة الجديدة.

أيام قليلة تفصلنا عن الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة وزارات ومؤسسات مصرية.

أتاحت "هيئة الكتاب" للزائر في الدورة الـ53، عن طريق المنصة الرقمية إمكانية شراء الكتب إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع المتعددة التي تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة، لتساعد على التحول من الإجراءات الورقية المتبعة إلى عصر التحول الرقمي، وتتحول الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى الحوكمة الإلكترونية بالكامل؛ حيث تم البدء في إجراءات ميكنة خدمة الاشتراك في المعارض من الناشرين عن طريق التقديم إلى المعرض من خلال المنصة، ورفع بيانات دار النشر والكتب المشارك بها في المعرض، ودفع رسوم الاشتراك إلكترونيًا.

محمد عبد المنعم نيفين التهامي الدكتورة نيفين موسى دار الكتب والوثائق القومية ارقام إيداع الكتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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