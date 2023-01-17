الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما دلالة اهتمام الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشاء المدارس المتميزة الجديدة؟.. أستاذ مناهج يجيب

المدارس المتميزة
المدارس المتميزة الجديدة

أوضح الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، مدى الاهتمام الرئاسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية، ومنظومة المعلمين والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها، قائلًا إن بوصلة التعليم المصري وغايته هي تشكيل وبناء مجتمع جديد.

وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الجمهورية الجديدة تحتاج إنسانًا قادرًا على المشاركة والبناء والابتكار، وبالتالي فإن الانتقال إلى ثقافة الإبداع والتفكير يدعو إلى منظومة تعليم تكون متنامية، في إطار المنافسة العالمية. 

وأوضح، أن ذلك يحتاج إلى الاهتمام بالمتعلمين والمعلمين والمؤسسات التعليمية، وبالمناهج وبتقنيات التعليم، حتى بالامتحانات وبالتقويم، لافتًا إلى أن فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة بناء مدارس متميزة هي انطلاقة جديدة في مسيرة تطوير التعليم.

وأشار إلى أنه تم افتتاح مدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بمحافظة السويس، كما تم افتتاح 18 فصلًا في هذه المدارس، لافتًا إلى أن هذه المدارس هدفها توفير بيئة تعليمية استثنائية في مدارس تجريبية حكومية وليس في مدارس خاصة أو مدارس مصروفات.

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