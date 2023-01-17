«الأولمبية» تهنئ اتحاد اليد بتأهل منتخب مصر للدور الرئيسى ببطولة العالم

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين بالتأهل للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في السويد وبولندا.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب الأول لكرة اليد والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد على النتائج المميزة في بطولة العالم الحالية، والنجاح في التأهل للدور الرئيسي بعد تصدر المجموعة السابعة بالفوز بالثلاث مباريات في الدور التمهيدي ليصعد منتخبنا كأول للمجموعة بالعلامة الكاملة، بعد أداء أكثر من مميز للاعبي المنتخب في جميع المباريات.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن هناك ثقة كبيرة في قدرات منتخبنا الأول لكرة اليد واستمرار تحقيق الانتصارات ومواصلة المشوار بنجاح في بطولة العالم الحالية وتحقيق طموحات المصريين في تحقيق انجاز كبير في البطولة الحالية، واستمرار تحقيق الرياضة المصرية للنتائج الإيجابية والمميزة في كل البطولات في ظل دعم الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للرياضة والرياضية، وتوفير إمكانيات غير مسبوقه كان لها العديد من الآثار الإيجابية في الانجازات والبطولات التي تتحقق في الفترة الحالية.

وأجرى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى اتصالاً هاتفياً، مساء الثلاثاء، مع بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد لتهنئتهم بالتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة ٣٥ / ١٦.

واستطاع المنتخب الوطنى تصدر المجموعة السابعة بعد الفوز على منتخبات "كرواتيا، المغرب، أمريكا"، فى إنجاز للمنتخب على مستوى نتائج دور المجموعات ببطولة العالم.

وقدم الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد وجميع أعضاء البعثة المصرية، على النتائج المميزة فى بطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا، متمنيًا التوفيق للاعبى المنتخب فى الدور القادم ومواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق لقب البطولة.