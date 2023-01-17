«سنتجاوز الأزمة قولًا واحدًا».. الباز: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الدولة المصرية ستتجاوز أزمتها الاقتصادية قولًا واحدًا، لعدة أسباب، أهمها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والجهاز المصرفي غير مستسلمين للأزمة، وهناك أدوات للمواجهة.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن سعر صرف الدولار وصل يوم الأربعاء الماضي لـ32 جنيهًا، واليوم 29.58، منوهًا بأن البنك المركزي أصدر بيانًا أمس أكد فيه أن هناك حراكًا إيجابيًا في السوق المصرية، وتم رصد دخول استثمارات أجنبية وصلت لـ925 مليون دولار، وأن البنك المركزي استطاع توفير خلال 3 أيام 2 مليار دولار للمستوردين.

ولفت الباز، إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لـ34 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي 470 مليون دولار في شهر ديسمبر الأخير، منوهًا بأن هذه المؤشرات تعكس أننا نسير في اتجاه إيجابي وصحيح.

وأشار، إلى أن هناك سيطرة الآن على السوق السوداء، وهذا أفاد الاقتصاد المصري كثيرًا.

وتابع: "للأسف بعض الناس معندهاش معلومات، وبيقولوا البلد هتلبس في الحيط، ولازم نعرف أن لا البلد ولا الحكومة ولا الرئيس ولا الجهاز المصرفي مستسلمين، نحن نخوض معركة وعندنا أدوات للمواجهة، وعلينا أن نعرف أننا في مشكلة كبيرة وعلينا جميعًا التكاتف لحلها".