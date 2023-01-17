«لا ضحايا».. انهيار جزئى لمنزلين بإحدى قرى أبوقرقاص ومدينة المنيا

شهدت قرية كوم الزهير التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، انهيارًا جزئيًا لمنزل مكون من طابقين، حيث انهار الحائط الخلفي للمنزل دون وقوع ضحايا، كما انهارت واجهة منزل قديم بحي جنوب مدينة المنيا دون وقوع أضرار بشرية وقامت الأجهزة المختصة بفصل المرافق عن المنزلين وفرض كردون أمني حولهما خوفًا على حياة المواطنين.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حمادة فتحي كائن بقرية كوم الزهير بالوحدة المحلية لأبيوها بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

بالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 90 مترًا ومقام بالطوب اللبن، وانهار منه الحائط الخلفي دون إصابات وتم إخلاؤه من السكان ونقلهم للإقامة لدى أقاربهم.

كما تبين بالفحص أن المنزل لا يشكل خطورة على المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق عنه، وعمل كردون أمني حفاظًا على حياة المارة، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل قديم ملك انتصار منصور كائن بشارع الشيخ ترك بحي جنوب مدينة المنيا، دون إصابات.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل مقام على مساحة 50 مترًا مربعًا، والجزء المنهار واجهة المنزل بالكامل، ولا يشكل خطورة على المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق عنه.