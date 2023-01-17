الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات مصر في الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد

كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد، فى بطولة كأس العالم، خاصة بعد التأهل الرسمي للدور الثاني، وتحقيق الفوز على المنتخب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 16/35.

واستهل منتخب مصر مشواره بالفوز على كرواتيا 22/31 ثم الفوز على المغرب 19/30 قبل أن يهزم أمريكا في مباراة اليوم.

مواعيد مباريات مصر في الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد

ويلعب منتخب مصر من الدور الثاني في مجموعة تضم الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

ويلتقي منتخب مصر نظيره البلجيكي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يناير في تمام

الساعة الرابعة والنصف عصًرا بتوقيت القاهرة.

ثم يلعب منتخب مصر مع البحرين يوم السبت المقبل الموافق 21 يناير 2023 ،في

تمام الساعة السابعة مساًء بتوقيت القاهرة.

ثم يختتم منتخب مصر المجموعة بمواجهة من العيار الثقيل أمام الدنمارك يوم الإثنين

23 يناير 2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة.

منافس مصر في الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد التي

تستضيفها بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد متصدًرا للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ليلعب في

الدور الرئيسي في مجموعة تضم منتخبات كرواتيا وأمريكا، إلى جانب منتخبات

الدنمارك وبلجيكا وتونس أو البحرين.

لكن منتخب مصر لكرة اليد لن يلعب أمام كرواتيا وأمريكا ألنه سبق وأن واجههما في الدور التمهيدي من كأس العالم.

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قائمة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين – حسن قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند – أكريم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع.

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل- محمد ممدوح هاشم.

وخرج من قائمة منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية كل من، عبدالرحمن حُميد - أحمد خيري - شادي خليل.

مصر منتخب مصر لكرة اليد مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم كأس العالم لكرة اليد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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