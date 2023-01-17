الثلاثاء 17 يناير 2023
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من يتحمل مسؤولية إزالة الألغام من العلمين؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب

إزالة الألغام من
إزالة الألغام من العلمين

أوضح عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، من يتحمل مسؤولية إزالة الألغام من العلمين، قائلاً: "ببساطة إن من يتحمل مسؤولية أي مأساة هو من صنعها، لافتًا إلى أننا كنا ومازلنا حتى اليوم إلى حد كبير في وضع المفعول به".

وأضاف قنديل، خلال لقائه ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل،أنه حتى تسمية الحرب نفسها، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، معقبًا: "هي لم تكن عالمية بأي معيار، لكنها في الأساس حرب بين أطراف أوروبية، ولأن الأوروبيين مع النزعة الاستعمارية الاحتلالية التي دامت قرونًا، كانوا يعتبرون أنفسهم هم العالم والباقي من العبيد، فببساطة هم يعتبرون أن كل ما يفعلونه هو عالمي الطابع، أي أنهم هم العالم، والباقي إضافات لا معنى لها".

وأوضح أنه في هذا السياق جرت معركة العلمين، بين مونتجمري قائد الجيش الثامن البريطاني، وبين رومل قائد الفيلق الأفريقي الألماني، لافتا إلى أن هذه المعركة كانت من المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أنه لم تعني هزيمة ألمانيا في هذه الحرب، نهاية للحرب العالمية الثانية، لأن الحرب العالمية الثانية استمرت حتى حسم معارك في أوروبا. 

وبيّن أن الألغام كانت واحدة من المآسي، لافتًا إلى أننا لم نكن طرفًا، حتى في الشبهة الرسمية، معقباً:"محمود فهمي النقراشي بعد نهاية الحرب أعلن أننا دخلنا الحرب، وهي واحدة من كوميديات هذا الزمان".

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