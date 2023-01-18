أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-1-2023 فى مصر
يستحوذ سؤال ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر على اهتمام الكثيرين خاصة مع الارتفاعات الجنونية التي شهدها خلال الأسابيع الماضية ما جعل البحث عن هذا السؤال بشكل يومي مهم للكثيرين ممن يرون في الذهب الأصفر ملاذ آمن لأموالهم.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023
نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18-1-2023 في أخر تحديث له وفق معاملات السوق.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب من عيار 24
2057.25 جنيه للبيع
2040 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
1885.75 جنيه للبيع
1870 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1800 جنيه للبيع
1785 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 18
1542.75 جنيه للبيع
1530 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1200 جنيه للبيع
1190 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
1028.5 جنيه للبيع
1020 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
771.5 جنيه للبيع
765 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب
14400 جنيه للبيع
15665 جنيه للشراء
تحديد سعر الذهب يعود للبورصات العالمية
وفي تصريح سابق للدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، قال إن ارتفاع وانخفاض سعر الذهب يعود للبورصات العالمية التي تحدد سعره، كذلك سعر الجنيه أمام العملات والعرض والطلب عليه، وأن الطلب في هذه الفترة مازال مرتفع على الذهب.
وذكر في تصريحات سابقة له أن هناك عدد كبير من المواطنين أصبح يبيع الذهب، ويشتري شهادة استثمار التي يكون العائد منها 25%، و الشهادات فرصة ممتازة، لذا ساهمت هذه الشهادات في ضبط أسواق الذهب بنسبة كبيرة.